Dânia Neto está a desfrutar de uns merecidos dias de férias em família. A atriz está no Algarve na companhia do namorado, Luís Matos Cunha, e do filhos de ambos, Salvador.

Esta sexta-feira, dia 6, Dânia partilhou novidades sobre as férias, no caso uma fotografia de família.

"A dar o nosso melhor nas forminhas", pode ler-se na legenda de uma imagem onde Dânia e Luís brincam com o filho na praia.

Ora veja:

