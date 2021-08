Sara Barradas encantou os seus seguidores do Instagram com novas fotografias da filha, a pequena Lua, de dois anos. As imagens foram captadas numa praia fluvial onde a família se encontra de férias.

"Este carrapito mereceu várias fotos, porque a Lua nunca deixa fazer nada ao cabelo. Logo, foi uma vitória", brinca a atriz ao mostrar as imagens da menina.

Veja as fotografias na galeria.

