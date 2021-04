Inês Herédia aproveitou o fim de semana prolongado para fazer uma espadinha até ao Alentejo. Hospedada nas L'AND Vineyards, a atriz acordou esta sexta-feira num cenário de paz e serenidade.

Sem resistir em destacar os dias de descanso nas redes sociais, Inês deu nas vistas com um vídeo no qual aparece despida a desfrutar de um momento relaxante na zona exterior do quarto.

"Cuidado que está alguém a espreitar", brincou um internauta na caixa de comentários.

Pensa-se que a autora do vídeo seja a companheira da atriz, Gabriela Sobral.

