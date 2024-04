Os reis Felipe VI e Letizia estão em visita de Estado aos Países Baixos, onde foram recebidos pelos reis Guilherme e Máxima.

Durante o seu discurso no jantar de gala na noite desta quinta-feira, dia 18 de abril, o rei de Espanha sublinhou a boa relação existente entre os dois países, não esquecendo de deixar uma palavra sobre as princesas herdeiras das duas nações, Amalia da Holanda e Leonor de Espanha.

"Esperamos que estes dias contribuam para fortalecer ainda mais os laços profundos entre duas sociedades que olham juntas para um futuro próspero. Da mesma forma, as nossas monarquias parlamentares caminham juntas em direção a esse futuro, de mãos dadas com duas jovens da sua geração – a Princesa Amalia e a Princesa Leonor – profundamente comprometidas com a sua Nação e com o seu povo", afirmou o rei, no discurso.

