Felipe Neto envolveu-se recentemente com a cantora Gabi Martins, noticiou esta quinta-feira o colunista Leo Dias.

Ao que tudo indica, tratou-se de um romance fugaz, não sendo conhecidos mais pormenores sobre a proximidade de ambos.

Felipe Neto, um dos maiores digitais influencers do Brasil (com 43 milhões de subscritores no YouTube), é o ex-namorado de Bruna Gomes, concorrente da atual edição do 'Big Brother Famosos'. O relacionamento de cinco anos terminou em dezembro.

Após a entrada de Bruna no programa da TVI, Felipe Neto revelou o seu carinho pela ex-namorada. "Ela não é a 'ex do fulano'. Ela é Bruna do Gomes. Uma mulher batalhadora, dedicada, que construiu uma história própria e cheia de luz. Tive a honra de passar quase 5 anos ao seu lado e sei que o povo português vai amar conhecer a sua índole e coragem nesse Big Brother. Boa sorte, Bru", afirmou na altura.

