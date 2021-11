Felicidade Sá foi este domingo a concorrente expulsa do 'Big Brother 2021'. Um dia após ter abandonado a casa mais vigiada do país, e já em casa junto da família, a mãe de Vânia Sá - também ela antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' - esteve à conversa com os jornalistas para fazer o balanço da sua prestação e comentar a recente polémica sobre a alegada manipulação de votações no reality show.

Felicidade foi expulsa com 49% dos votos, perdendo no confronto direto com Ana Morina, que teve 31%, e Ricardo, com apenas 20%. Os números causaram espanto nos fãs e levaram Vânia Sá a anunciar em direto na gala de domingo que iria mandar fazer uma auditoria às votações.

As suspeitas levantadas pela filha de Felicidade, que até já foram comentadas por Cristina Ferreira, são igualmente defendidas pela concorrente.

"Concordo com a minha filha", garante a empresária.

"Não fazia ideia que estava tão bem cotada. Fiquei triste pela maneira como saí", afirma, lamentando ter abandonado o jogo apesar de nas redes sociais do programa fazer parte do top 4 no leque de concorrentes favoritos do público.

"A minha percentagem foi trocada com a do Ricardo"

Felicidade está convencida de que existiu mesmo manipulação nos números apresentados pela produção e até tem uma teoria sobre o que aconteceu.

"Sinceramente, acho que a minha percentagem foi trocada com a do Ricardo. A produção quis de alguma forma proteger a imagem do Ricardo pelo que aconteceu. Não contavam que tivesse um impacto tão grande cá fora e tiveram medo do que poderia acontecer com ele. Como fui a última a entrar, eles pensaram, vamos trocar isto para minimizar os danos sobre a imagem do rapaz", defende, referindo-se ao facto de Ricardo estar a ser duramente criticado por ter dado a entender numa brincadeira que teria tido relações sexuais com Joana sem o seu consentimento.

A forma leviana como o concorrente brincou com o tema levou a produção do formato a castigá-lo com uma nomeação direta.

A auditoria ao 'Big Brother' vai mesmo avançar

Quanto à auditoria, a ex-concorrente do 'BB' assegura que o processo vai mesmo avançar: "A advogada já está a tratar disso, mesmo para proteger as pessoas que gastaram muito dinheiro com o Ricardo. Para proteger as pessoas que dizem: 'eu via o Big Brother por causa de si. Se estiver tudo bem, meto o papel à frente das pessoas. Se estiver mal, igualmente".

"As pessoas estiveram a gastar dinheiro a apoiar-me e depois deparam-se com estes números. Tenho recebido muitos telefonemas, as pessoas estão indignadas, dizem: 'Não vejo mais e não gasto mais um tostão a votar seja em quem for'", revela.

"Se há fraude, o problema foi a maneira como o fizeram. Se fosse uma coisa mínima, agora uma diferença tão grande... Assim, com aquela margem, não tem explicação", atesta, garantindo que ficará sempre na dúvida em relação aos números por ter saído do programa com uma imagem 'limpa'.

"Por mais que me mostrem, vou ficar sempre na dúvida. Eu não me meti em conflitos. O que é que fiz de grave para ter uma cotação daquelas?", questiona.

Apesar de triste pela forma injusta como acredita ter sido expulsa, Felicidade garante que o balanço da experiência é positivo e assegura estar a receber dos fãs o apoio que mostra o quanto era uma jogadora forte a acarinhada.

