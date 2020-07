"Faz hoje um ano que recebi o convite para vestir a Maria Cerqueira Gomes para aquela que seria a sua primeira estreia a solo na TVI, no programa 'A Tua Cara não Me É Estranha'", começou por recordar Luís Borges, esta quarta-feira, 22 de julho, no Instagram.

"Confesso que não pensei muito, só precisava de conhecer a Maria e perceber se o meu santo ia com o dela! E foi... encontrei uma mulher super querida, despachada e pronta para se entregar nas minhas mãos", escreveu de seguida, recordando depois o primeiro look que a apresentadora usou no formato.

"A escolha do primeiro look que tinha como peça chave os tão falados calções de ciclista, foi o que mais me custou fazer, porque sabia que todos esperavam um vestido longo e esvoaçante! A verdade é que eu sou assim, não gosto de ir pelo óbvio, gosto de surpreender... passado um ano recordo com saudades estas fotos, porque o que nós vivemos dentro daquele camarim foi um verdadeiro trabalho de equipa", acrescentou, identificando todos os que trabalharam consigo.

"A Maria sempre tranquila e nós em nervos! Já te o disse e volto a dizer que és maravilhosa e de um coração gigante minha beta", rematou.

Veja ainda na publicação os looks usados por Maria Cerqueira Gomes no programa da TVI:

