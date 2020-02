Atualmente a viver nos Estados Unidos foi neste país que Daniela Ruah conseguiu vingar na sua profissão e conseguir a realização a nível pessoal. Casada com David Olsen, hoje a atriz de 'NCIS: Los Angeles' usou a sua conta de Instagram para realçar uma data importante.

"Faz hoje 9 anos desde do nosso primeiro encontro para jantar. Concordamos, discutimos, resolvemos, educamos os miúdos e navegamos na complexidade de partilhar vida com outra pessoa. Amo as nossas imperfeições perfeitas e só quero fazer tudo isto contigo David Olsen... Feliz aniversário (do primeiro encontro)", escreveu na legenda de uma romântica fotografia.

Recorde-se que Daniela e David são casados desde 2014 e em comum têm dois filhos: River Isaac, de seis anos e Sierra Esther, de três.

Leia Também: Daniela Ruah recorda momento "glorioso de mamã... presa no trânsito"