Daniela Ruah surpreendeu de novo os que a seguem no Instagram com um vídeo que retrata alguns dos momentos mais desafiantes da maternidade.

Um momento que remonta a 2017, quando a filha mais nova, a pequena Sierra (agora com três anos), ainda era bebé.

Um vídeo em que Daniela e as crianças estão presos no trânsito e ouve-se Sierra a chorar freneticamente, levando o irmão mais velhos da menina, River, a implorar para a bebé parar.

"Um momento glorioso de mamã... presa no trânsito, com duas crianças cansadas, apenas a tentar chegar a casa... Quem já passou por algo assim???", escreveu a atriz na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

Na caixa de comentários, é possível ver muitos seguidores a identificarem-se com aquele momento.

