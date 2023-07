Cristina Ferreira ainda está pelos Estados Unidos da América mas nem assim esquece a televisão.

A apresentadora lembrou que esta sexta-feira, dia 28 de julho, completam-se 10 anos da estreia de 'Dança com as Estrelas', um programa que guarda no coração com particular carinho.

"Faz hoje 10 anos que estreou o meu programa do coração", fez notar Cristina, partilhando também o cartaz que, na altura, serviu de promoção para a estreia.





© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

