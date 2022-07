"Hoje, faz cinco anos que terminei os tratamentos a um Carcinoma da Mama", realça Carla Andrino este domingo, 24 de julho, através das suas redes sociais.

A atriz, atualmente com 55 anos, fez uma "mastectomia com reconstrução imediata, remoção do gânglio sentinela, seguido de quimio e radioterapia".

"Uma experiência única que alterou de forma indelével o significado de gratidão pela vida. Correu bem, podia não ter corrido. Se é verdade que lutei com todas as minhas forças - as que tinha e as que nem imaginava que possuía - não é inverdade que se o cancro não tivesse dado tréguas este episódio podia ter um final diferente. Sim, porque os guerreiros também morrem - um beijo de paz à Irina Fernandes", escreveu, lamentando a morte da protagonista da reportagem 'O Amor Cura' e dona da página de Instagram 'Cancer I Love You'.

"A tod@s quantos lutam pela VIDA desejo coragem, força e muita esperança! Ciente que ser 'sobrevivente', desde o diagnóstico até ao final da VIDA, espelha bem a cronicidade da doença, hoje, comemoro o marco dos 'cinco anos'. Por tudo isto, hoje, mais do que nunca, apetece-me gritar bem alto: obrigada vida", terminou.