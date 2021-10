Cristiana Jesus surpreendeu os seus seguidores do Instagram esta segunda-feira, dia 11, ao revelar que a sua grande amiga Fatinha sofreu uma queda aparatosa.

Fatinha, que várias vezes aparece nas redes sociais do casal Cristiana e Cláudio Alegre e que até já tem vários seguidores no Instagram, caiu na rua e acabou por ficar com vários hematomas no rosto.

"A Fatinha estava com uma conversa super confusa e depois não queria ir para o hospital", revela Cristiana ao recordar o momento em que soube o que tinha acontecido e foi até ao local onde aconteceu o acidente.

Fatinha diz ter-se esquecido dos momentos após a queda, mas está agora bem mais animada e já a recuperar.

