Vai ser transmitida esta sexta-feira, dia 9, a conversa entre Fátima Padinha e Manuel Luís Goucha para o programa das tardes da TVI e esta promete uma 'viagem' intimista pela vida da ex-integrante das Doce.

Num teaser lançado pelo apresentador, Fátima fala abertamente sobre as questões internas da banda e sobre a boa relação que mantém com o ex-marido, Pedro Passos Coelho.

"Vivia um sonho. Ganharam muito à conta das Doce. As Doce não ganharam muito dinheiro", começou por dizer.

Sobre o lanço que preserva com o antigo primeiro-ministro, a cantora frisou que este continua a ser um dos seus grandes apoios.

"Saí das Doce em outubro de 1985 e conheci o Pedro em novembro. Ele continua a apoiar-me em tudo o que pode. Na minha doença ele foi muito presente e a Laura, a mulher dele, também. Foram muito meus amigos mesmo", afirmou.

Fátima Padinha e Pedro Passos Coelho separaram-se em 2003. Um ano depois o político do PSD trocou alianças com Laura Ferreira, com quem foi casado até à morte desta, em 2020.

