Fátima Lopes sempre mostrou a grande ligação que tinha com o Alentejo. Tendo isto em conta, a comunicadora revelou na sua conta de Instagram que está a preparar um novo projeto precisamente relacionado com este lugar que mora no seu coração.

"Tenho pensado muito na importância das nossas raízes e origens. Em como trazemos connosco o lugar onde nasceram os nossos pais. O lugar onde nasceram os nosso avós. Há lugares que serão sempre nossos e outros que se tornam nossos, como o meu Alentejo", começa por revelar.

"A minha história - e a de muitos - passa pela grandiosidade dos campos, pelo seu calor e pela sua dureza, pelos seus sabores e amores, pelo coração da terra. O Alentejo tem sido o cenário de momentos e projetos muito especiais. Em breve revelo-vos como", completa.

Leia Também: "Há temas que me têm ocupado muito a cabeça nos últimos tempos"