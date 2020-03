Fátima Lopes regressou esta semana ao programa 'A Tarde É Sua', da TVI, formato que esteve nos últimos dias com Leonor Poeiras.

Depois de vários dias em isolamento social, é a vez da apresentadora transmitir o direto do formato que ocupa as tardes da estação. Um regresso que ficou marcado com um desafio.

"Temos um desafio para si! Diga-nos quem é a primeira pessoa que vai abraçar no fim desta pandemia. Envie-nos um vídeo ou use a hashtag #omeuprimeiroabraco", lê-se na legenda de um vídeo protagonizado por Fátima Lopes.

No vídeo, a apresentadora revela que o seu primeiro abraço vai ser dado aos filhos e aos pais. "Vou adiando esse momento, como todos aí em casa, mas um dia vai acontecer, podemos voltar a abraçar e a beijar aqueles que nós tanto amamos", rematou.

Veja o vídeo na íntegra:

