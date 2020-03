Fátima Lopes recebeu esta segunda-feira, dia 30, no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, a apresentadora Maria Botelho Moniz. Pouco depois de ter deixado a SIC para abraçar um novo e desafiante projeto na estação de Queluz de Baixo, integrando a equipa do 'Big Brother 2020', esta foi a primeira entrevista da atriz e apresentadora como rosto da TVI.

"Eu sou muito fã de reality shows", começa por realçar Maria, confessando estar radiante com o desafio que está para vir com a estreia de 'Big Brother 2020'.

"Dá-me uma alegria imensa e um orgulho imenso poder fazer parte de uma máquina como esta", acrescentou a apresentadora, que continuou o seu testemunho passando a explicar aquela que será a sua função no projeto.

"Vamos analisar dia-a-dia o que se vai passar na casa, tanto na relação de jogadores como no jogo em si", conta, explicando que irá apresentar todas as noites os extras do 'Big Brother'. Maria irá para o ar "ao final da noite com um painel maravilhoso". Quanto aos elementos que completam este painel, a produção prefere para já manter o segredo.

