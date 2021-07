Fátima Lopes voltou a falar sobre a sua saída da TVI, que aconteceu após 11 anos ao serviço da estação. A comunicadora abordou o assunto durante uma entrevista a Catarina Miranda, conforme se pode ver pelo vídeo mais abaixo.

"É muito difícil, porque tens de equacionar muita coisa e tens que pesar muita coisa e se tiveres filhos então pesas tudo 40 vezes antes de decidires. Nunca é uma decisão de ânimo leve, pelo menos para mim não dá para ser de ânimo leve, sou uma pessoa que penso bastante", nota.

"Eu não estava a pensar que ia sair da televisão, estava a pensar que ia continuar na televisão, não estava nos meus planos. Mas a forma como as coisas aconteceram não me deixaram outra possibilidade se eu me queria respeitar e é um bocadinho por aí. Eu tenho que me escolher e tenho que respeitar", completa.

