Sempre muito atenta aos que lhe são mais próximos, Fátima Lopes partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia especial onde surge ao lado do seu 'cãopanheiro', Brownie.

Com um largo sorriso, a apresentadora da TVI aproveitou para mostrar a nova coleira do seu animal de estimação.

Desde logo, os fãs teceram inúmeros elogios a ambos, até porque a cumplicidade é notório.

Outro apresentador que também não tem passado despercebido com o seu cão tem sido João Manzarra. Aliás, recentemente, João mostrou Maravilha a fazer a sua primeira aula de surf.

