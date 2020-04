À conversa com Marco Costa durante o programa desta segunda-feira, dia 13, da 'Tarde é Sua', Fátima Lopes partilhou um momento que viveu com o filho e que a marcou.

"Fui para casa de coração cheio e estava a explicar ao meu filho porque é que o meu dia de Páscoa tinha sido diferente e eu não tinha estado com ele", começa por explicar.

"No final ele disse-me uma coisa que me encheu o coração: 'Mamã, tenho muito orgulho em ti'. Até fiquei com os olhos cheios de lágrimas", sublinhou.

Veja aqui as declarações da anfitriã.

