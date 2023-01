Fátima Lopes teve esta terça-feira, 31 de janeiro, um dia especial. A apresentadora juntou-se a um amigo, o padre João Luís, para visitarem a Associação Sara Carreira.

Tony Carreira e a ex-mulher, Fernanda Antunes, estiveram no local para receberem Fátima e o padre João, tal como revelou a comunicadora através da rede social Instagram.

"Hoje o Padre João Luís foi comigo visitar a Associação Sara Carreira e oferecer uma imagem de Nossa Senhora do Coração Orante. Foi um momento muito bonito. Como diz o Padre João, 'a Senhora do Coração Orante é um aconchego de amor num colo de ternura'", pode ler-se na legenda de uma imagem na qual Fátima Lopes, o padre João e os pais de Sara Carreira posam juntos com este presente especial.

Fátima Lopes, recorde-se, é um dos muitos rostos conhecidos que aceitaram apadrinhar a Associação Sara Carreira. O projeto foi criado em homenagem à jovem cantora, que morreu aos 21 anos na sequência de um grave acidente de viação, e tem como objetivo ajudar, com a oferta de bolsas de estudo, jovens com dificuldades económicas para que este consigam concretizar os seus sonhos e objetivos profissionais.

