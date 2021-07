Fátima Lopes está a desfrutar de umas férias como já tinha revelado na sua página de Instagram. No Algarve, a apresentadora tem aproveitado os dias quentes para apanhar banhos de sol, mergulhos na piscina e descansar.

Ainda esta quarta-feira, a figura pública voltou a falar aos fãs sobre estes últimos dias, revelando que está de férias com os filhos.

"A aproveitar as férias na companhia dos meus filhotes", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece ao natural e com um rasgado sorriso no rosto.

