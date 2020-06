A estação onde trabalhava Pedro Lima fez, esta segunda-feira, várias homenagens especiais ao ator e o programa 'A Tarde É Sua' não foi exceção. O formato que ocupa as tardes da TVI também recordou o artista, que morreu este sábado, 20 de junho, tendo contado com os testemunhos de alguns colegas.

Quem também fez questão de deixar algumas palavras foi a apresentadora Fátima Lopes, que apelou para que se "respeite a memória do Pedro e da família".

"Acho que as pessoas têm sempre que ser lembradas como elas eram e como eu acho que elas continua a ser. E, acima de tudo, respeitadas. Faço aqui um apelo para que se respeite a memória do Pedro e da família do Pedro", começou por dizer.

"Lembremos que ele tem cinco filhos e que qualquer coisa que se escreva que não se deve, qualquer fotografia feita de forma indiscreta quando alguém está a procurar sobreviver e fazer um luto não é mais do que maldade e espero que isso não aconteça", rematou.

Recorde-se que também Liliana Campos, apresentadora da SIC e amiga próxima do ator, deixou uma mensagem no programa 'Passadeira Vermelha' onde esclareceu algumas críticas que têm surgido nas redes sociais, apelando sobretudo ao fim dos comentários contra a família e amigos de Pedro Lima.