"Estou feliz. Emocionada. Profundamente grata": foi desta forma que Fátima Lopes começou por anunciar nas redes sociais o seu novo projeto, que a deixou de coração cheio.

"Há algum tempo que sonhava um dia ver a minha plataforma Simply Flow by Fátima Lopes expandir-se para um podcast. Com a parceria e o entusiasmo da Renascença, esse dia chegou", informa.

A apresentadora revela que hoje estreou a nova temporada que irá abordar temas como 'Saber navegar a onda do stress e da ansiedade' (com Nuno Mendes Duarte), 'Será que vale a pena fazer exercício físico' (com Maria Gama) e 'És feliz no trabalho?' (com Cassiana Tavares).