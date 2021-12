O museu Madame Tussauds de Berlim apresentou uma estátua de cera de Rihanna que não deixou os fãs da artista nada satisfeitos, pelo contrário.

Conforme se pode ver pelas imagens divulgadas, a cantora surge retratada dentro do espírito natalício com umas roupas ousadas. Desde logo surgiram críticas ao penteado escolhido - com destaque para a franja - e o facto da cara não estar nada parecida com a da celebridade.

"Derretam-na. Agora", comentou um internauta. "Alguém tem que aumentar a temperatura rapidamente no Madame Tussauds", adiantou outro. "Essa estátua de cera da Rihanna é um crime de ódio", ironizou ainda mais um utilizador.

Leia Também: Rihanna reage a rumores. "Engravidam-me todos os anos"