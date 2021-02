Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram recentemente que estão à espera do segundo filho, depois de terem sido pais pela primeira vez, do pequeno Archie, em maio de 2019. Perante a notícia, os fãs estão a aguardar com alguma ansiedade mais pormenores sobre a boa-nova, especialmente o sexo do bebé que permanece desconhecido do grande público.

Por isso, os internautas não deixam escapar qualquer detalhe que possa levar à resposta. Aliás, na mais recente aparição pública do casal saltou à vista um anel que Meghan usou, com uma pedra preciosa em tom de cor-de-rosa, no valor de 1.144 dólares (quase mil euros), levando muitos seguidores a acreditar que esta pode ter sido uma divulgação discreta do sexo da criança.

Assim sendo, como relata o Page Six, são muitos os que acreditam que Meghan e Harry estão à espera de uma menina.

Veja ao pormenor a referida peça na publicação abaixo:

