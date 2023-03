Terminou a novela 'Quero é Viver', trama que juntou Sara Barradas, Rita Pereira, Fernanda Serrano e Joana Seixas no papel de irmãs.

Uma despedida muito emotiva para Sara Barradas, como a própria acabou por confessar numa publicação que fez na sua página de Instagram esta quarta-feira, dia 22 de março.

"[...] Fartei-me de chorar. E juro que achava que não o ia fazer. Mas as lágrimas teimavam em cair. Ver aquele último episódio foi recuar oito meses, e recuar para um tempo muito bom e transformador. O nosso trabalho é mesmo uma terapia. E quando nos rodeiam pessoas boas então…", disse a atriz, deixando de seguido alguns agradecimentos especiais por este projeto.

Além da equipa, Sara Barradas também não esqueceu o público: "Que nunca nos largou e tanto nos apoiou".

"[...] Entretanto, tenho mesmo de agradecer às minhas manas do coração por todos os momentos, toda a contracena, toda a generosidade, toda a sororidade, todas as conversas, todos os almoços, todos os jantares, todas as conversas sérias e sinceras, todas as conversas parvas, todos os disparates, todas as gargalhadas, todos os sonhos que partilhámos…e continuamos a partilhar", destacou.

"À minha mamã São [José Lapa], que foi o maior miminho desta novela, que tanto a enriqueceu sem saber. Como nos relaxávamos uma à outra, como nos divertíamos, como nos ajudávamos. E observá-la foi aprender. Obrigada", acrescentou.

"Aos meus maridos Pedro [Hossi] e Tiago [Felizardo] que fizeram com que toda aquela loucura fosse ainda mais fácil e saudável. Com muito respeito e diversão à mistura", disse ainda.

"Ah! E as lágrimas das nossas personagens nas últimas cenas… eram muito nossas. Um 'mix feelings' que para ali ia", continuou, 'pedindo' por fim uma segunda temporada da novela.

Veja a publicação na íntegra:

