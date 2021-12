O primo de Rogério Samora, Carlos Samora, continua diariamente a assinalar os dias passados desde que o ator sofreu uma paragem cardiorrespiratória que o deixou em estado comatoso.

Além de assinalar o passar do tempo, Carlos Samora usou nos últimos dias a sua conta oficial de Facebook para partilhar um desabafo onde destaca o facto de o nome do primo ter sido o mais procurado no google no último ano.

"Rogério Samora foi o nome nacional mais procurado pelos portugueses no google em 2021", pode ler-se numa imagem onde, aparentemente, o familiar do ator aproveitou para lançar farpas a todos os que pouco se recordam de Rogério Samora.

"Esquecido por uns, mas sempre lembrado por quem gosta dele", atira Carlos Samora.

Estas palavras levantaram entre os internautas e na imprensa cor-de-rosa o rumor de que o primo do ator estaria a referir-se à SIC, que foi criticada por na cerimónia dos Globos de Ouro não ter feito referência a Rogério.

O conhecido artista português, recorde-se, sentiu-se mal nos bastidores da novela 'Amor Amor', uma produção do canal de Paço de Arcos. Desde então, permanece há 146 dias sem qualquer reação.

