Como já tinha sido anunciado, Cátia Palhinha voltou a estar na TVI. Após ter estado afastada do pequeno ecrã nos últimos anos, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' esteve, juntamente com Fanny Rodrigues, no programa 'Em Família', à conversa com os apresentadores Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes.

Durante o programa, Cátia recordou a sua passagem pelos reality shows, tendo confessado que precisava de se "afastar" depois de ter participado nos formatos.

A amizade com Fanny não ficou esquecida, momento que a também ex-concorrente fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"Não tenho palavras. Estou feliz, tinha saudades dela! Sinto-me completa. Não sei explicar... que bom! Voltar a 2011 e sentir que está tudo igual. A amizade. A força da amizade", escreveu Fanny na legenda das imagens que publicou na rede social.

Leia Também: Cátia Palhinha regressa à TVI quatro anos depois