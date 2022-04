Fanny Rodrigues viajou recentemente para a Suíça com o filho, Diego, e tem aproveitado este dias com a família.

No Instagram, a apresentadora da TVI tem partilhado algumas imagens destes momentos e foi surpreendida com mensagens de seguidores a perguntar se iria estar presente no 'Somos Portugal', no domingo, 1 de maio.

"Oh meus amores, vocês são os mais lindos", disse. "Estou na Suíça mas domingo estou na Vila do Gerês", esclareceu. "Não vos troco por nenhum chocolate suíço", rematou.

