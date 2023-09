Apresentadora do 'Somos Portugal' posou com uma peça do companheiro e mostrou a imagem aos seguidores

Fanny Rodrigues decidiu vestir uma camisa do namorado, Jorge Frade, e não resistiu em posar com a peça de roupa. A imagem foi depois publicada nas stories da página de Instagram da apresentadora do 'Somos Portugal', tendo deixado junto da foto uma mensagem para o companheiro. "Jorge Frade, menos uma camisa", escreveu, de bom humor, Fanny Rodrigues.

