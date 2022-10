Fanny Rodrigues marcou presença no 'Somos Portugal', da TVI', do último domingo mas não com a sua energia a 100%. A apresentadora teve um problema de saúde durante a passada semana que a obrigou a estar mais ausente das redes sociais.

"Vocês, sem saberem, hoje, foram o meu analgésico. Para quem é mais atento, deve ter reparado que durante a semana andei 'fugida' daqui", começou por explicar ao final do dia de domingo através da sua conta oficial de Instagram.

"A verdade é que uma pedra no rim apanhou-me desprevenida. Ainda assim, não mandou em mim e eu fui mais forte. E vocês ajudaram-me muito", assegurou a antiga participante da 'Casa dos Segredos'.

Por fim, Fanny mostrou estar praticamente recuperada e já com o sentido de humor a que nos habitou: "Pedras? Só aceito se for de gelo, pego nelas, meto num copo, e bebo uma cola gelada".



© Reprodução Instagram/ Fanny Rodrigues

