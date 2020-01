Fanny Rodrigues conseguiu nos últimos meses de 2019 atingir a forma física com que sempre sonhou. A ex-'Casa dos Segredos' recorreu à cirurgia estética e a uma dieta rigorosa e conseguiu perder 35 quilos.

Porém, a quadra natalícia e as especialidades que a acompanham acabaram por estragar algum do trabalho que tinha feito até aqui. Fanny ganhou quatro quilos entre dezembro e janeiro, peso que quer agora voltar a perder.

"Este stroy foi feito hoje mesmo. Estou atualmente com 58 kg. Antes do Natal, pesava 54 kg", contou a ex-participante do famoso programa da TVI ao mostrar-se diante do espelho em soutien.

Fanny fez ainda saber que vai hoje retomar o seu programa de emagrecimento.

