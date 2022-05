Fanny Rodrigues partilhou um divertido vídeo da mãe, nomeadamente, uma das suas tentativas em gravar uma abertura para o programa 'Somos Portugal'.

"Quem viu o Somos 'Portugal' da semana passada, certamente que reparou que foram as nossas mães que fizeram a abertura do programa!", nota a apresentadora do programa de domingo da TVI.

"O que vocês não viram é que a minha querida mãe precisou de gravar uns 79 vídeos e só não meto todos aqui porque não consigo meter 'pis'. Só vos digo que foi de rir", afirmou Fanny.

Veja o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ????? (@itsfannyrodrigues)

Leia Também: "A felicidade desta miúda. Não há dinheiro que pague"