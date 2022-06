Fanny Rodrigues é a protagonista da revista CRISTINA deste mês e deixou os seguidores boquiabertos ao divulgar nas redes sociais uma nova imagem da produção fotográfica.

Na fotografia em questão, partilhada esta terça-feira, a apresentadora do 'Somos Portugal' aparece numa piscina com um vestido com uma espécie de 'malha metálica'.

Sorridente, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' deixou os internautas rendidos à sua faceta mais sensual. Ora veja.

