Fanny Rodrigues está a matar as saudades do pai, Fernando Rodrigues, como a própria atual comentadora do 'Big Brother' fez questão de destacar no Instagram.

Esta segunda-feira, a figura pública partilhou algumas imagens na rede social onde mostra o progenitor ao lado do seu filho, Diego, e do companheiro, João Almeida.

"Matar saudades do meu querido Pai! Estou com os Homens que mais amo nesta vida! Filho, Pai, Namorido", escreveu na legenda das fotografias que pode ver na publicação abaixo:

