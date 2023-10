Fanny Rodrigues parece ser uma mulher realizada a nível profissional, com trabalho na TVI, e no plano pessoal, onde vive uma relação amorosa com Jorge Frade, o que levou os seguidores a surpreenderem-se com a sua nova partilha.

A repórter da TVI deixou nas stories do Instagram este domingo, dia 8 de outubro, as seguintes frases: "Não tirarei o pé do acelerador. Não é a minha natureza".

Fanny, recorde-se, insistiu em apresentar a emissão do passado domingo do 'Somos Portugal' mesmo tendo, horas antes, precisado de ser assistida no hospital devido a uma amigdalite.



© Instagram/Fanny Rodrigues