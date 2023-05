"Seis anos do amor mais puro, mais louco e mais bonito. Seis anos do meu Nini! Amo-te. Para sempre e mais um dia". Foi assim que Fanny Rodrigues assinalou o sexto aniversário do filho, o pequeno Diego.

A apresentadora da TVI partilhou várias imagens do menino, sendo que em quase todas elas se destaca o bonito sorriso.

Os seguidores também quiseram parabenizar Diego e, para isso, recorreram à caixa de comentários da publicação.

Vale lembrar que Diego é fruto da relação que Fanny manteve com João Almeida.

Veja na galeria as fotografias do menino que Fanny publicou.

