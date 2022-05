Fanny Rodrigues decidiu celebrar nas redes sociais o reencontro com Marco Costa. A dupla de antigos concorrentes da 'Casa dos Segredos 2' volta a estar junta no próximo domingo, no palco do programa 'Somos Portugal'.

Fanny volta a fazer parte do leque de apresentadores do formato e o famoso pasteleiro ocupa o papel de repórter convidado.

Como forma de celebrar o reencontro, a apresentadora do programa de domingo partilhou na rede social Instagram duas fotografias antigas onde surge junto do amigo.

"Marco Costa, domingo temos de atualizar as nossas fotos. É que vou ao álbum e são todas assim", brincou Fanny, recebendo resposta de Marco. "Devias apagar isto", apelou o pasteleiro.

