Fanny Rodrigues foi a grande vencedora do primeiro episódio de 'Betclic Mano a Mano', o programa de humor que estreou na TVI no último sábado, e destacou-se com uma piada relacionada, precisamente, com comediantes.

A apresentadora do 'Somos Portugal' foi espicaçada por Francisco Menezes, que lhe disse: "Tu vales muito mais do que pareces... Eu dava muito mais do que 150 euros e um copo de champanhe".

Sem papas na língua, Fanny atirou: "Também é o que os humoristas estão a ganhar, estás a pagar bem".

A piada foi destacada nas redes sociais da TVI esta segunda-feira, como pode ver abaixo.

'Betclic Mano a Mano' é apresentado por Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', e Gilmário Vemba e conta com um painel de jurados composto pelo humorista Jel, a personal trainer Inês Abrantes e o ex-árbitro Pedro Henriques.

