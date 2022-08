Fernando Chalana morreu esta quarta-feira, dia 10 de agosto, aos 63 anos. O 'pequeno genial', como era carinhosamente chamado pelos adeptos do Benfica, é uma das maiores lendas do clube encarnado.

Através de um comunicado, as águias lembraram o percurso do antigo jogador. "Um dos grandes e eternos nomes da Mística do Sport Lisboa e Benfica, ingressou no Clube aos 15 anos e representou-o, primeiro como jogador, durante 13 épocas (1974-1984 e 1987-1990), e depois, durante largos anos, como elemento técnico ligado ao futebol", pode ler-se.

Também os famosos já começaram a reagir à notícia, com Pedro Ribeiro a ser o protagonista de uma das homenagens mais bonitas.

"Hoje morreu a infância. Fernando Chalana foi o herói de toda uma geração de benfiquistas e amantes do futebol em estado puro", sublinhou o comunicador num longo texto repleto de emoção.

"Chalana, obrigado não chega para o tanto que deste àquele miúdo que ia à catedral [Estádio da Luz] com esperança em ver-te e a fé absoluta que uma finta tua ia acabar por resolver e deixar tudo bem", acrescentou.

Pedro Ribeiro também interrompeu o programa na rádio, que conduzia no momento da divulgação da notícia, para sublinhar as qualidades futebolísticas e pessoais de Chalana. O discurso, que arrepia, já está a correr as redes sociais.

Vasco Palmeirim, colega de Pedro Ribeiro na Rádio Comercial, também já lamentou o falecimento do craque português. "Partiu hoje um dos nossos maiores de sempre", notou.

© Instagram/Vasco Palmeirim

Através de um 'emoji' com um coração partido, também 'Pipoca Mais Doce' se mostrou triste com o falecimento de Chalana.

© Instagram/Pipoca Mais Doce

Já Herman José recordou o excerto da emissão de um programa seu onde Fernando Chalana esteve presente.

A atriz Noémia Costa recordou igualmente o "grande Chalana". "Vai em paz", escreveu.

© Instagram/Noémia Costa