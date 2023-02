Os famosos portugueses uniram-se para darem voz a um novo apelo solidário. Jessica Athayde e Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', estão entre os rostos conhecidos que esta terça-feira, 31 de janeiro, usara as suas redes sociais para tornarem pública a história de Maria Mendes.

Com apenas 13 anos, Maria tem um percurso digno de registo na ginástica acrobática. Representou Portugal em campeonatos do mundo e da Europa. O futuro avizinhava-se promissor, até que em dezembro de 2022 sofreu um queda durante um treino que a deixou com danos graves.

Ana Garcia Martins e Jessica partilharam ambas o apelo lançado na página de TikTok acro_portugal.



"Todos juntos pela Maria Mendes! A Maria Mendes tem 13 anos e já representou o país em campeonatos do Mundo e da Europa. Em Dezembro sofreu uma queda que casou graves danos, agora é a vez de Portugal ajudar a Maria na sua recuperação. Para a sua reabilitação, como para adaptação domiciliária precisa de todos nós! Unidos vamos conseguir ajudar a Maria. Contamos com vocês", pode ler-se na partilha, que lembra imagens da menina em competição.

Na mesma publicação são ainda deixados os dados para aqueles que desejam ajudar: "IBAN: PT50 0036 0447 9910 4548 3039 8 e MBWay: 933 219 253".

Os apelos crescem ainda noutras páginas relacionadas com ginástica de competição.

