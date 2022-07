Apesar de ter aberto portas em junho, foi na semana passada que festejaram a inauguração do W Algarve. Um evento que contou com a presença de várias caras conhecidas.

De acordo com o comunicado, Moullinex, Xinobi, Da Chick e Yen Sung juntaram-se aos internacionais DJ Tennis, LP Giobbi, Phil and Derek (Cercle Music), Angata, Kemikal Ali e Bedouin para darem música. No entanto, o grande destaque foi o "concerto privado" de Rita Ora, no dia 15 de julho.

No evento estiveram presentes as modelos internacionais Isabeli Fontana, Josie Canseco, Meredith Mickelson, Sofia Resing , Jessica Aidi Verratti, Cindy Mello e a DJ Chantel Jeffries. No que diz respeito aos rostos nacionais, a atriz Oceana Basílio e o modelo Luís Borges "faziam parte da lista VIP".

A nota relata ainda que "os DJs Adam Porte e &ME fecharam a noite, que contou ainda com um espetáculo de 100 drones a iluminar os céus algarvios e a formar imagens típicas portuguesas, entre elas a bandeira do país, e que terminou com um W gigante".

