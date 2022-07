Rita Ora não passou despercebida com o visual que escolheu para a estreia do filme 'Thor: Amor e Trovão', em Londres, esta terça-feira.

A cantora, de 31 anos, usou um vestido decotado e com uma (grande) racha, repleto de pormenores com pedras, franjas e transparência.

Na 'passadeira vermelha', Rita Ora não deu só nas vistas com o look, mas também pelos momentos amorosos que protagonizou ao lado do noivo, Taika Waititi, de 46 anos.

Veja algumas imagens na galeria.

