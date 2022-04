A atriz Sofia Correia e a apresentadora Leonor Poeiras usaram nas últimas horas as suas redes sociais para se manifestarem contra a possível manutenção do uso de máscaras nas escolas.

"Tenho vergonha de o meu país pôr o interesse das crianças em último lugar. Então, nas discotecas e concertos podem estar milhares sem máscaras e as crianças passam o dia de máscara? E os mais pequenos só veem metade da cara dos professores? E ninguém pensa nas consequências disto? Não são só dois meses, são dois anos disto. A primeira infância são só cinco", escreve Sofia Correia, mãe de dois meninos, apelando ainda aos pais para que "batam o pé e digam não às máscaras" caso se mantenham no terceiro período as orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) referentes ao uso de máscaras.

Leonor Poeiras, mãe de um jovem adolescente, partilhou as palavras da atriz e atirou: "Subscrevo todas as palavras da Sofia Correia. O meu filho se vir as professoras na rua não as conhece, nem eu".

Recorde-se que uma notícia recente avançada pelo jornal Público dá conta de que as escolas recebem orientação para manter máscaras no terceiro período.

