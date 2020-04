Várias caras conhecidas recorreram às redes sociais para lamentar a morte de Irrfan Khan. O ator morreu esta quarta-feira, dia 29, depois de ter sido internado com uma infeção no cólon.

Entre os famosos que prestaram uma última homenagem a Irrfan está a estrela indiana Aamir Khan. "Muito triste por saber do nosso querido colega Irrfan. Que trágico e triste. Um talento maravilhoso. As minhas sinceras condolências à sua família e amigos. Obrigado Irrfan por toda a alegria que trouxeste às nossas vidas através do teu trabalho. Serás lembrado com carinho", escreveu no Twitter.

Por sua vez, Priyanka Chopra Jonas publicou uma foto em que aparece ao lado de Khan e disse: "O carisma que trouxeste a tudo o que fizeste foi pura magia. O teu talento abriu caminho para tantos em tantos caminhos. Inspiraste muitos de nós. A tua falta será sentida. Condolências à família".

