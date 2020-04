A estrela de Bollywood Irrfan Khan morreu aos 53 anos em Bombaim, na Índia, confirma a sua agência, segundo a BBC.

O ator, conhecido pelas participações em 'Quem Quer Ser Bilionário' e 'A Vida de Pi', tinha sido internado no hospital com uma infeção no cólon, à qual não resistiu.

Em 2018, Irrfan Khan tinha sido diagnosticado com um tumor neuroendócrino, uma doença rara que afecta células que libertam hormonas no sangue.