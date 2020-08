O país acordou com a notícia de mais uma perda no panorama artístico. A atriz e encenadora Fernanda Lapa morreu esta quinta-feira, dia 6, em Cascais. Tinha 77 anos.

Pelas redes sociais não tardaram em fazer-se notar sentidas homenagens de rostos conhecidos que privaram com a artista e admiravam o trabalho no mundo das artes do espetáculo.

Diogo Infante recorda-a como um "vulto incontornável da cena teatral em Portugal". "Deixou-nos hoje. Obrigado Fernanda por tudo", escreveu ainda.

"Más notícias. Mais uma enormíssima perda... RIP Fernanda Lapa", lamentou Fernanda Serrano.

João Baião também prestou um tributo à atriz: "Um aplauso para a grande Fernanda Lapa".

"Morreu uma grande actriz e encenadora - uma mulher extraordinária. A directora artística da Escola de Mulheres será sempre uma referência para mim. Uma vénia e aplausos para a grande Fernanda Lapa, um abraço sentido a todos os familiares e amigos", foram as palavras de Rita Ferro Rodrigues.

"Querida, maravilhosa, talentosa, generosa Fernanda Lapa... Fazes tanta falta... Agora dorme", despediu-se Alexandra Lencastre.

Leia Também: Ruy de Carvalho chora a morte do ator e encenador Juvenal Garcês