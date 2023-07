A manhã desta quinta-feira começou com uma vitória para Portugal no Campeonato de Mundo de futebol feminino. A seleção nacional venceu o Vietname por 2-0 e a festa também se fez entre os famosos.

Rita Ferro Rodrigues, por exemplo, fez questão de dar os parabéns à equipa com palavras de Sérgio Godinho:

"A principio é simples, anda-se sózinho

Passa-se na rua bem devagarinho

Está-se bem no silêncio e no borburinho

Bebe-se as certezas num copo de vinho

E vem-nos à memória uma frase batida

Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida

Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida

E enfim de uma escolha faz-se um desafio

Enfrenta-se a vida de fio a pavio

Navega-se sem mar, sem vela ou navio

Bebe-se a coragem até dum copo vazio

E vem-nos à memória uma frase batida

Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida

Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida".

Entre as várias caras conhecidas que destacaram no Instagram a vitória de Portugal, Jorge Corrula foi outro dos nomes famosos que não tardaram a reagir. "Bravas navegadoras, orgulho imenso", disse.

De referir que este foi o segundo jogo de Portugal na competição. Segue-se agora a partida contra os Estados Unidos no dia 1 de agosto.