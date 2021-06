Um dos familiares de Meghan Markle revelou que é muito pouco provável que algum dia se volte a encontrar com a ex-atriz.

Em declarações à Fox News, sob a condição da sua identidade não ser revelada, a pessoa em questão nota que Meghan desenvolveu a crença de que é superior à família depois de se ter tornado membro da realeza em 2018, após o casamento com o príncipe Harry.

"Estamos claramente em diferentes classes sociais e não voltaremos a falar", afirmou.

O familiar garante que a distância se deve a uma "escolha" de Meghan e que, por isso, não quer esforçar nenhuma aproximação.

"Tenho a minha própria família e não podíamos ser mais felizes a partilhar o amor que temos. Em outras palavras, não quero saber", completa.

Recorde-se que os problemas de Meghan Markle com a família começaram pouco antes do seu casamento. Na altura, o pai da duquesa, Thomas Markle, faltou à cerimónia e fez um acordo com paparazzi.

A isto seguiram-se inúmeras críticas da meia-irmã de Meghan, Samantha Markle, pela falta de contacto com a família paterna.

