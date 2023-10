É já na próxima quinta-feira, dia 19 de outubro, que a família real espanhola - infanta Sofia incluída - se reúne novamente em Oviedo para mais uma edição dos Prémios Princesa das Astúrias, que tal como tem acontecido nos últimos anos, serão presididos pela princesa Leonor.

A cerimónia da entrega dos prémios acontece na sexta-feira, dia 20, no Teatro Campoamor, tal como em edições anteriores, mas os reis e as duas filhas chegam às Astúrias na véspera para assistirem ao tradicional concerto que decorre no auditório Príncipe Felipe e que terá início pelas 19h30.

Antes da entrega dos prémios, na manhã de sexta, os reis e as filhas também participarão em diversas reuniões com os vencedores dos galardões no Hotel Reconquista, tal como é tradição.

As celebrações terminam no sábado pela manhã com a entrega do Prémio 'Pueblo Ejemplar' das Astúrias, que todos os anos é entregue a uma aldeia ou vila desta província espanhola e que este ano recairá sobre as localidades de Arroes, Pion e Candanal, em Villaviciosa.

De recordar que, tal como informou a própria rainha Letizia durante o Dia da Festa Nacional, a infanta Sofía regressará do País de Gales, onde se encontra a estudar atualmente, para se juntar aos pais e à irmã neste que é o evento mais importante do ano para a princesa Leonor.

